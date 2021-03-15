На всех гаджетах будет по умолчанию установлен российский поисковик

Пресс-служба Минцифры РФ предупредила о том, что, начиная с 1 июля на всех гаджетах по умолчанию будет установлен российский поисковик. Какой именно будет поисковик - определит правительство России.

Ведомство уточняет, что категории устройств, на которые должны быть предварительно установлены программы (смартфоны, smart TV, компьютеры и ноутбуки) указаны в соответствующем постановлении кабмина. Их изменение не планируется.

"Предустановка ПО – часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов", - пояснили в Минцифры России, передает РИА Новости.