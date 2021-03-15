Как армянских солдат отправляли на верную смерть

Вчера по соцсетям молниеносно разлетелся видеоролик, где родители погибших армянских солдат рассказывают, как во время Второй Карабахской войны осенью минувшего года их детей отправляли защищать город Гадрут в Ходжавендском районе Азербайджана, в результате чего 76 солдат погибло нелепой смертью. Напомним, что Азербайджан полностью установил контроль над Гадрутом в октябре 2020 года в результате боевых действий.

Отец одного из погибших выразил мнение, что солдат умышленно отправили на верную гибель 9 октября 2020 года, когда город уже был практически освобожден азербайджанской армией. Солдат собрали с 143 постов и передислоцировали в точку, вскоре подвергшуюся атаке ВС Азербайджана. "Приказ пришел в 9 часов утра, а детей привезли днем, но их даже никто не встретил. Если их позвали на помощь, то должны были бы встретить. Командир должен был встретить дивизию. Если даже сам не смог, то обязан был кого-то отправить", - говорит отец погибшего.

Другой мужчина, потерявший сына, добавляет: "Отправляя солдат туда, они должны были понимать, что Азербайджан и их беспилотные летательные аппараты контролируют все небо. Почему они послали туда наших детей, зная, что те окажутся в окружении?"

У третьего отца, оплакивающего своего ребенка, нет никаких сомнений, что генералы сознательно отправили детей на погибель: "Видимо, их послал туда очень "умный" человек… Теперь имя человека, отдавшего этот приказ, не упоминается. Неизвестно, кто он и где находится. Этот командир на 100% понимал, что отправленные в Гадрут солдаты не вернутся обратно, однако отдал такой приказ. Мы думаем, это была заранее спланированная акция. Больше ничего не приходит в голову - они продали наших детей, сознательно их убили".

Эти откровения вызвали бурю комментариев:

"Стрелять надо таких генералов".

"Это виноваты генералы, которые не смогли уберечь молодых ребят, Пашинян не военный, но и он несет ответственность за гибель ребят".

"На чужой земле им делать нечего. По законам, это террористы".

"Во всем виноваты террористы Кочарян и Сержик. Они грабители и коррупционеры".

Напомним, что информация о том, что азербайджанская армия освободила несколько населенных пунктов (в том числе Гадрут) от оккупационных ВС Армении, поступила 9 октября, незадолго до того, как главы внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян сели за стол переговоров в Доме приемов МИД РФ. Изначально встречу планировалось провести в 15:00, но главы МИД оказались за одним столом только в 16:30.

Интересно также, что уже после завершения Карабахской войны (спустя месяц после описываемых событий) неподалеку от Гадрута, в лесах Ходжавендского района Азербайджана остались отряды оккупационных сил Армении. В соответствии с трехсторонним заявлением России, Азербайджана и Армении они должны были покинуть эти земли, однако официально были объявлены Ереваном "заблудившимися в лесу" и пропавшими без вести. "Заблудившиеся" принялись совершать диверсии и теракты в близлежащих населенных пунктах, в связи с чем Азербайджан провел антитеррористическую операцию.