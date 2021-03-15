В Армении коронавирус нашли еще у 317 человек

За сутки в Армении выявили 317 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных в республике на 15 марта достигло 178 702, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Излечились 166 410 человек, умерли от осложнений коронавируса 3 265 человек, за сутки - 10, также 837 пациентов с коронавирусом умерли по другим причинам.

С начала пандемии в Армении провели 776 843 тестов на выявление коронавируса.