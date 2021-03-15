В Грузии коронавирус нашли еще у 159 человек

За минувшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии выросло на 159.

Общее число инфицированных достигло 275 148 человек, сообщается на официальном сайте StopCov.

Выздоровели за сутки 328 человек, за все время - 268 565. Умерли за сутки два пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 3 650.

Суточный показатель инфицирования составил 1,16%, за последние семь дней – 1,41%.

В карантине находятся 211 человек, в стационарах наблюдаются 1 358 , в ковид-гостиницах остается 131.