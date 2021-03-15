Врач: переболевшие могут стать донорами плазмы не раньше чем через месяц после выздоровления

Не стоит после выздоровления от коронавируса торопиться сдавать плазму, предупредил заведующий отделением клинической и производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии крови НИИ имени Склифосовского, кандидат медицинских наук Александр Костин.

"Мы поняли после большого количества наблюдений за иммунным ответом доноров, что торопиться с донацией не стоит. Иммунитет должен созреть, пять-шесть недель с момента первых проявлений либо один месяц после исчезновения симптомов - вполне адекватные временные промежутки", - сообщил он Агентству городских новостей "Москва".

Врачи ориентируются на титр антител, а не на проявление симптомов болезни, отметил Костин.

"Именно поэтому в первую очередь - титр антител, желательно определенный двумя различными количественными тест-системами, и только потом - донация", - подчеркнул специалист.