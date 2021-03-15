Владимиров уволил правительство Ставрополья

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил об увольнении кабинета министров региона после задержания зампредседателя краевого правительства Александра Золотарева, которого обвиняют во взяточничестве.

"Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку", - написал Владимиров в своем аккаунте в Instagram, добавив, что продолжить работать на посту главы региона с приставкой и. о.

Губернатор подчеркнул, что решение о новом составе кабинета министров региона будет решаться после проведения в отношении каждого кандидата антикоррупционной проверки.

"Со всем у нас заключены соглашения о сотрудничестве, и проведение такого большого антикоррупционного аудита будет важным опытом партнерства", - заключил Владимиров.