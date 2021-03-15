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Депутаты Госдумы предложили распространить налоговый вычет за секции для детей

Депутаты Госдумы предложили распространить налоговый вычет за секции для детей

Депутаты Госдумы предложили ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ для тех граждан России, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом, сообщил член комитета по бюджету и налогам Валерий Скруг ("Единая Россия").

Он отметил, что парламентариями была подготовлена поправка ко второму чтению законопроекта, в соответствии с которой налогоплательщики смогут получить вычет, если их несовершеннолетние дети ходят на фитнес или секции. Данная инициатива также будет распространяться на усыновленных и подопечных.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о социальном налоговом вычете для граждан, занимающихся фитнесом. В соответствии с документом, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс руб. при этом максимальный размер вычета составляет 15,6 тыс рублей.

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