Депутаты Госдумы предложили распространить налоговый вычет за секции для детей

Депутаты Госдумы предложили ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ для тех граждан России, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом, сообщил член комитета по бюджету и налогам Валерий Скруг ("Единая Россия").

Он отметил, что парламентариями была подготовлена поправка ко второму чтению законопроекта, в соответствии с которой налогоплательщики смогут получить вычет, если их несовершеннолетние дети ходят на фитнес или секции. Данная инициатива также будет распространяться на усыновленных и подопечных.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о социальном налоговом вычете для граждан, занимающихся фитнесом. В соответствии с документом, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс руб. при этом максимальный размер вычета составляет 15,6 тыс рублей.