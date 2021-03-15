Девять детей отравились на турбазе в Подмосковье

В Московской области на территории турбазы в поселке Кратово Раменского городского округа отравились девять подростков, областная прокуратура начала проверку.

"По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились девять несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет", - сообщает пресс-служба Раменской городской прокуратуры.

Проверена будет в том числе организация, оказывающая услуги питания на турбазе.