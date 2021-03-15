Оклад молодых учителей может стать фиксированным по всей России

Ввести единый оклад для молодых учителей предложила депутат Госдумы Елена Строкова, сообщает RT.

"Предлагаю внести изменения в систему оплаты труда педагогических работников (граждан России в возрасте до 35 лет включительно), зафиксировав молодым специалистам, единый для всей страны стартовый оклад на уровне полутора-двух федеральных МРОТ (от 19 до 25 тыс рублей)", - говорится в ее письме на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко.

Она также считает, что нужно ввести официальный правовой статус - "молодой педагог" - для граждан младше 35 лет, окончивших педагогические вузы.

По мнению депутата, единый оклад сделает профессию более привлекательной и молодые педагоги будут оставаться работать в своих регионах. В настоящее время в разных субъектах оклад учителей "отличается в разы".