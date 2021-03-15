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Оклад молодых учителей может стать фиксированным по всей России

Оклад молодых учителей может стать фиксированным по всей России

Ввести единый оклад для молодых учителей предложила депутат Госдумы Елена Строкова, сообщает RT.

"Предлагаю внести изменения в систему оплаты труда педагогических работников (граждан России в возрасте до 35 лет включительно), зафиксировав молодым специалистам, единый для всей страны стартовый оклад на уровне полутора-двух федеральных МРОТ (от 19 до 25 тыс рублей)", - говорится в ее письме на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко.

Она также считает, что нужно ввести официальный правовой статус - "молодой педагог" - для граждан младше 35 лет, окончивших педагогические вузы.

По мнению депутата, единый оклад сделает профессию более привлекательной и молодые педагоги будут оставаться работать в своих регионах. В настоящее время в разных субъектах оклад учителей "отличается в разы".

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Вестник Кавказа

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