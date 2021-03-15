В Турции начали действовать электронные анкеты для въезда в страну

Требование властей Турции ко всем приезжающим в республику пассажирам заполнять электронные анкеты для получения так называемого кода здоровья (HES code) начало действовать с сегодняшнего дня на территории страны. Это подтвердил представитель Министерства здравоохранения Турции.

"Да, с сегодняшнего дня все приезжающие в нашу страну пассажиры должны заполнять форму на сайте не более чем за 72 часа перед въездом. После этого им автоматически будет выдаваться индивидуальный HES-код", - цитирует собеседника ТАСС.