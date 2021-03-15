Коронавирус победили 59 раз за сутки на Старополье

За минувшие сутки в Ставропольском крае число выздоровевших от коронавируса увеличилось на 59 человек, общее количество излечившихся превысило 45,3 тыс человек. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров

"Врачи борются за жизнь каждого, но, к сожалению, болезнь все еще несет опасность. За прошедший день скончались 5 человек с подтвержденным диагнозом. Глубокие соболезнования родным и близким", – написал он в Instagram сегодня.

Кроме того, региональный лидер напомнил, что лучшая защита от инфекции – вакцинация и соблюдение эпидемиологическое безопасности.