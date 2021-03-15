В Туркестанской области появился новый район
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании района Сауран в Туркестанской области, информирует сайт Акорды.
Административный центр области – село Шорнак. Район образован путем выделения из состава города Кентау сельских округов Шага, Жана Икан, Ески Икан, Ушкайык, Иассы, Орангай, Карашык, Жуйнек, Бабайкорган, Шорнак, Жибек жолы, Майданта. "Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации пункта 1 настоящего Указа", - говорится в тексте указа.
Указ вводится в действие со дня официального опубликования.
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться