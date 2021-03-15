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В Грузии стартует вакцинации от коронавируса

В Грузии стартует вакцинации от коронавируса

Сегодня в Грузии стартует первый этап вакцинации от коронавируса нового типа. На данном этапе вакцинация будет доступна только медперсоналу.

Вакцинаци носит добровольный характер и будет проводиться с использованием вакцины производства шведско-британской компании AstraZeneca.

Национальный центр по контролю заболеваний сообщил о том, что к вакцинации пока готовы 82 медучреждения – в Тбилиси подготовлены 19 центров, по четыре в Кутаиси и Батуми, по два в Рустави и Зугдиди, а также по одному в других районных центрах, передает Sputnik Грузия.

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