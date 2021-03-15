Диджей из Казахстана Imanbek получил премию Grammy

Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов (Imanbek), стал обладателем музыкальной премии Grammy в категории "Лучшая запись-ремикс", говорится на сайте Национальной академии искусства и техники грамзаписи США.

Сообщается, что награда была вручена за ремикс на композицию "Roses" американского рэпера Карлоса Сент-Джона, известного под псевдонимом Saint Jhn.

Запись попала в чарты многих европейских стран, а также в хит-парад 100 самых популярных музыкальных произведений (Hot 100) по версии журнала Billboard. Кроме того, композиция набрала более 100 млн просмотров на платформе видеохостинга YouTube, отмечает ТАСС.