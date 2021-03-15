В Азербайджане начинаются военные учения

Сегодня в Азербайджане стартуют оперативно-тактические учения вооруженных сил страны, участниками которых станут 10 тыс военнослужащих. Учения продлятся до 18 марта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что учения ВС Азербайджана носят плановый характер и не создают рисков для стабильности и безопасности в регионе. "Учения носят, как я уже сказала, плановый характер, направлены на совершенствование боевой подготовки войск и не создают рисков для стабильности и безопасности в регионе", - сообщала дипломат.