Ильхам Алиев: Баку готов к открытию коммуникаций между Азербайджаном и Арменией

Открытие коммуникаций между Азербайджаном и Арменией станет отправной точкой для того, чтобы полностью оставить в истории конфликт вокруг Нагорного Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, подчеркнув, что официальный Баку готов к этому.

По его словам, переговорный процесс об открытии коммуникаций между Азербайджаном и Арменией уже запущен. "Это - часть [трехстороннего] заявления, подписанного 10 ноября. Уже состоялось несколько этапов переговоров на разных уровнях. Считаю, что именно этот вопрос может стать исходной точкой для того, чтобы полностью перевернуть страницу войны и оставить ее в истории", - сказал он в ходе встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

Ильхам Алиев подчеркнул, что прошедшие после войны четыре месяца, "демонстрируют волю обеих сторон закрыть [эту] страницу и направить внимание на будущее".

Далее азербайджанский лидер выразил уверенность в том, что открытие коммуникаций будет полезно для всего региона, так как придаст динамику сотрудничеству и откроет новые возможности.

Анн Линде, в свою очередь, отметила, что ОБСЕ "рассмотрит, что может сделать, чтобы внести вклад в разрешение конфликта".