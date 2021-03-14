Обзор прессы Кавказа 8 - 14 марта

Газета "Южная Осетия" сообщает, что готов к эксплуатации новый мусорный полигон, построенный в рамках Инвестиционной программы РФ содействия социально-экономическому развитию РЮО. Расположенный в нескольких километрах от Цхинвала в селе Ирыкау полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) с площадкой для компактирования должен решить сложную проблему утилизации мусора.

Новая площадка сбора мусора отличается от прежних. Мусор выкладывают на конвейер, сортируют и загружают в пресс, который на выходе выдает спрессованные брикеты высокой плотности весом в тонну. После прессования отходы отправляются на захоронение в разработанный рядом котлован и складируются. Большая выемка площадью 2 га покрыта специальным водонепроницаемым материалом для предотвращения утечек токсичной жидкости в почву. Как отмечал и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Эдуард Дзагоев, новый метод снижает вредность функционирования мусоросвалки для экологии. Она не будет возгораться, не допускается разнос ветром по прилегающим участкам бумаги, целлофановых пакетов и т.д. Объект будут обслуживать до 15 человек. В общей сложности на строительство полигона ТКО и приобретение техники потрачено около 260 млн рублей. Работы проходили в течение двух лет.

Вопрос создания отвечающего санитарным требованиям городской мусорной площадки назрел давно. По сути, в республике никогда не производилась утилизация твердых бытовых отходов в полном его понимании. В разных местах возникали открытые мусоросвалки, куда городские коммунальные службы вываливали отходы потребления и производства.

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О деятельности дагестанского Федерального аграрного научного центра (ФАНЦ), осуществляющего исследовательские работы в областях растениеводства, земледелия, почвоведения, мелиорации, селекции и животноводства газете "Дагестанская правда" рассказал его директор Гасан Догеев. Одним из приоритетов ФАНЦ стала реализация Плана научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства Дагестан на 2017-2025 годы, утвержденного распоряжением главы РД в рамках реализации Указа президента РФ. Научно-производственной базой центра – опытной станции им. Кирова, расположенной в Хасавюртовском районе, произведено порядка 580 тонн семян высших репродукций озимых зерновых культур для нужд сельхозтоваропроизводителей Дагестана. Это семена перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике сортов озимой пшеницы.

Научно-производственной базой ФАНЦ в области садоводства является расположенная в Буйнакске Дагестанская селекционная опытная станция плодовых культур. Здесь проводится работа по реновации садов сверхнормативного срока эксплуатации и закладке современных маточно-черенковых садов интродуцированными сортами и сортами местной селекции. Под опекой науки находится и отрасль животноводства. Учеными ФАНЦ выведена новая перспективная мясо-шерстная порода овец артлухский меринос, приспособленная к разведению в условиях горно-отгонного животноводства.

Научно-исследовательская работа центра основана на темах, имеющих практическое значение для Дагестана. Исследования ведутся в рамках таких ключевых направлений как совершенствование зональных технологий возделывания перспективных сортов зерновых культур, исследования в области плодоовощеводства и виноградарства, картофелеводства, переработки плодового сырья, селекционно-племенной работы, региональной экономики, ветеринарной медицины. ФАНЦ РД заключен ряд соглашений о научно-техническом сотрудничестве со многими ведущими аграрными научными учреждениями страны. В плане международного сотрудничества налаживается связь с коллегами из Азербайджана, Белоруссии и других стран постсоветского пространства.

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"Спутник-Абхазия" информирует, что завершил работу и отбыл на место своей постоянной дислокации в Ставропольском крае функционировавший в Сухуме по просьбе властей республики мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны РФ. Госпиталь на 100 койко-мест был развернут в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

В составе мобильного медицинского подразделения находилось более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Всего за период работы многопрофильного госпиталя с 20 октября прошлого года медицинские специалисты Южного военного округа в Абхазии приняли на лечение и консультацию более 3,7 тыс. жителей республики, из них амбулаторно около 3,3 тыс. человек и стационарно более 450 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий. Также в мобильных лабораториях полевого госпиталя было проведено свыше 18 тыс. различных клинических исследований, в том числе более 5,3 тыс. ПЦР-тестов, более 2 тыс. обзорных рентгенограмм грудной клетки.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное в том числе для стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. По оценке министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия, эта была очень серьезная, большая, своевременная и высокопрофессиональная помощь. "Мобильный госпиталь прибыл в республику в тот период, когда у нас эпидемический процесс уже был на подъеме. Было достаточно большое количество пациентов не только в Гудаутском COVID-госпитале, но и в других отделениях, которые были развернуты", - сказал министр. Военных медиков мобильного госпиталя наградили ведомственными медалями, дипломами и грамотами Минобороны Абхазии за помощь в борьбе с COVID-19.

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Министр культуры Кабардино-Балкарии Мухадин Кумахов рассказал о работе ведомства в области реализации нацпроекта "Культура", и о том, как сфера культуры и искусства республики справилась с пандемией. Газета "Кабардино-Балкарская правда" пишет, что за год было введено в эксплуатацию 48 объектов культуры. Произведен капремонт восьми и реконструкция двух домов культуры, отремонтировано 11 школ искусств, завершается реконструкция здания Балкарского драматического театра им. К. Кулиева. Обновления коснулись и материально технической базы. Три школы искусств – в станице Солдатской, селениях Хасанья и Анзорей получили средства на приобретение новых музыкальных инструментов и специализированной литературы. В музейной сфере ремонтные работы проведены на шести объектах в различных районах, завершен капитальный ремонт Национального музея КБР.

Сейчас в республике готовятся к празднованию 100-летия образования КБР. Будет проведена реконструкция Литературного музея, а также ремонт Государственного концертного зала, Зеленого театра, дома культуры в Прохладном и стадиона "Спартак". На 2022 год запланировано завершение ремонта Театра юного зрителя и Республиканского театра кукол. Министерство культуры КБР регулярно объявляет конкурсы, на которые творческие организации и коллективы могут представить свои программы. Каждый год в республиканские театры на конкурсной основе направляют грантовую поддержку на постановки в размере 500 тыс. рублей. Возобновлено присуждение государственной премии в области культуры. Помимо традиционных памятных и образовательных мероприятий, ведомство совместно с МВД РФ приняло участие в восстановлении двух мемориалов Великой Отечественной войны – в Прохладном и Кременчуг-Константиновке. В 2021 году планируется восстановить 24 воинских захоронения в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы".

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Дигорское ущелье в Северной Осетии считается одним из красивейших мест Кавказа. Комфортные климатические условия и обилие биологического разнообразия в сочетании с другими рекреационными ресурсами, в том числе, объектами природно-культурного наследия, выгодно отличают его. Здесь постановлением правительства РФ от 18 февраля 1998 года создан "Национальный парк "Алания". Главное назначение парка заключается в сохранении и изучении ненарушенной или мало нарушенной природы, наблюдении за происходящими в ней природными процессами, а также экологическое и историко-культурное просвещение населения, создание условий для регулируемого туризма и отдыха, пишет газета "Северная Осетия".

В парке можно наблюдать серебряные ледники, летящие (не тающие) снежники, алмазные водопады, ценные экологические и геоморфологические объекты. Летом здесь можно побывать одновременно в трех временах года: в долинах ущелий – теплое лето, в альпийском поясе –ранняя весна, а выше, в нивальном поясе – зима. Все эти живописные места составляют зоны регулируемого отдыха и туризма, оказывающие оздоровительный, эстетический и гармонизирующий эффект на физическое и душевное состояние человека.

Природа Дигории притягивает не только альпинистов, но и путешественников, натуралистов, ученых с мировыми именами. Еще в конце XIX – начале XX веков сюда приезжали из равнинных мест больные туберкулезом, чтобы поправить свое здоровье, подышать чистым воздухом и попить ледниковую воду. Туристическое освоение Дигорского ущелья началось с середины XX века. Когда же здесь стал функционировать Национальный парк "Алания", эти места обрели еще большую популярность у отдыхающих. Их привлекают прогулки по горным тропам, ионизированный воздух, кристально чистая родниковая вода, экологически чистые продукты из национальной кухни горцев. Учитывая рекреационную и эколого-просветительскую ценность территории Дигорского ущелья, в 1970-х и в начале XXI века, здесь построили десять объектов организованного отдыха частной и государственной форм собственности. Национальным парком "Алания" построен гостевой дом "Хонх". Были обустроены и до сих пор используются множество пеших и конно-спортивных туристических маршрутов, экологических троп. Сегодня, помимо Национального парка, 11 субъектов отдыха и туризма обеспечивают посетителям социальную, культурную и духовную услуги. Без вреда для окружающей природно-культурной среды здесь могут отдыхать ежегодно до 35 тыс. человек.

Однако, замечает издание, туристы в основном посещают пять обустроенных экологических троп, которые от перегрузки разрушаются, и в результате погибает растительный мир. Их надо разгрузить за счет использования и обустройства других троп и маршрутов. Туристические маршруты нуждаются в описании, обустройстве и оформлении, иначе по ним опасно проходить. Могут случиться опасные природные процессы (лавины снежные, грунтовые и смешанные, камнепады, обвалы и прочее). Для этого необходимо проведение ряда организационных и инженерных мероприятий. Кроме того, следует продолжить работы по восстановлению, реставрации и консервации многочисленных комплексов и объектов культурного наследия, представляющих наибольший интерес для посетителей Национального парка "Алания". Для этого соответствующим ведомствам необходимо изыскать средства. Иначе невозможно будет поддерживать и регулировать экосистемы и сохранить их естественное состояние для потомков, считает автор статьи.