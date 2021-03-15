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Глава Госдепа США обсудил с главой МИД Франции Россию и Иран

Глава Госдепа США обсудил с главой МИД Франции Россию и Иран

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Стороны обсудили отношения с Россией, Ираном и Китаем, а также ситуацию в Ливии и Восточном Средиземноморье.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили Иран, Россию и Китай, а также политический процесс в Ливии. Они также поговорили о мире и стабильности в Восточном Средиземноморье", - сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

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