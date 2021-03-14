Жителей Москвы предупредили о мартовской гололедице

Погода ухудшится сегодня вечером и завтра ночью в Москве, на дорогах может образоваться гололедица, такое сообщение распространила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"С 21:00 до 09:00 15 марта в столице ожидаются временами мокрый снег, дождь, температура воздуха от нуля до плюс 2 градусов, местами порывы ветра до 14 м/с, возможно образование гололедицы", - цитирует его "Интерфакс".

Городские службы уже обрабатывают тротуары мелкогравийной крошкой, специалисты также проводят непрерывный мониторинг дорожных участков, движение транспорта на которых может быть опасным. Если потребуется, в этих местах будет выполнена выборочная противогололедная обработка.