Три жизни унесло страшное ДТП в Армении

Смертельная автоавария произошла сегодня в Арагацотнской области, пишут армянские СМИ.

По данным Shamshyan.com, примерно в 19:40 (18:40 мск) на 67-м километре автодороги Ереван-Гюмри, на административной территории села Ашнак автомобиль Opel выехал с проезжей части дороги, ударился о камни, несколько раз перевернулся и вылетел в поле.

Пятеро пострадавших были госпитализированы в медцентр "Талин". Вскоре трое из них умерли в больнице.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 242 Уголовного кодекса Армении (дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть двух и более лиц).