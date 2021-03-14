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"Грузинская мечта" отложила встречу с оппозицией до возвращения Гарибашвили из Брюсселя

&quot;Грузинская мечта&quot; отложила встречу с оппозицией до возвращения Гарибашвили из Брюсселя

Намеченная на сегодня встреча представителей правящей партии "Грузинская мечта" и лидеров оппозиционных сил не состоится, рассказал председатель "Мечты" Ираклий Кобахидзе на брифинге после встречи с личным представителем президента Евросовета Кристианом Даниэльссоном.

Он заверил, что диалог между правящей партией и оппозицией продолжится после поездки премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Брюссель, запланированной на послезавтра

"Мы продвинулись вперед по многим направлениям. Обсуждения продолжатся после визита премьер-министра (в Брюссель). Некоторые вопросы требуют дальнейшего пояснения, и этот диалог следует продолжить", - цитирует Кобахидзе Sputnik Грузия.

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Вестник Кавказа

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