Жителям Геленджика подведут чистую воду

Сегодня в кубанском Геленджике был дан старт строительству нового водопровода, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В рамках единой концепции решения проблем с водоснабжением курорта, разработанной по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева, в регионе будет построен трехкилометровый водопровод, который соединит два резервуара чистой воды в центральной части Геленджика, передает "АиФ-Юг".

С завершением строительных работ даже при пересыхании Дивноморского водозабора воду в городские микрорайоны "Южный" и "Парус" можно будет подавать от Троицкого группового водопровода.

Возводить участок будут круглосуточно, трубы поступят на площадку уже на следующей неделе, параллельно гидроэнергетики реконструируют водонасосную станцию "Новороссийская", говорится в сообщении.

Планируется, что уже к началу летнего курортного сезона текущего года в Геленджике частично решат проблему с бесперебойной подачей воды.