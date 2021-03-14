Воду Дона назвали грязной

Состояние воды из Дона оставляет желать лучшего – она оценивается как загрязненная, и сегодня ученые пытаются выяснить причины неприятного запаха водопроводной воды в Ростове-на-Дону.

"Основным источником забора воды для питьевых целей в городе является река Дон, качество воды которой оценивается 3-м классом качества, но уровень загрязнения воды Дона не является критичным, и при правильной очистке и доведении ее до потребителя питьевая вода должна быть хорошего качества", - уверена доцент кафедры геоэкологии и прикладной геохимии Института наук о Земле ЮФУ Ольга Решетняк, передает "АиФ-Ростов".

Главная ответственность за обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей всей требованиям, лежит на водоканале, но не стоит во всем обвинять только его: на качество воды влияют и трубы, по которым она доходит до потребителя, следить за которыми обязаны управляющие компании и службы ЖКХ, уверены ученые

В то же время и состоянием воды в Дону пора заниматься самым серьезным образом, поскольку, если ли не улучшать экологическое состояние речного бассейна, то в дальнейшем ситуация с обеспеченностью качественной питьевой водой будет только усугубляться, заявила специалист.