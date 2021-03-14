"Роза Хутор" может остаться без дороги к курорту

Ликвидировать дорогу, ведущую к горнолыжному курорту "Роза Хутор" в Сочи, потребовал Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, - пишет газета "Коммерсантъ".

Развивая свой горнолыжный курорт, ООО "Роза Хутор" проложило дорогу по территории Сочинского национального парка и Сочинского заказника, - говорится в сообщении WWF России, готовящемуся подавать пакет документов в прокуратуру, - передает "АиФ-Юг".

Дорога неоднократно заходит в водоохранную зону и защитную полосу реки Мзымта, а при ее прокладке было уничтожено много деревьев. Дорога уже строится около трех лет, она вплотную подошла к границам Кавказского заповедника в районе урочища "Энгельмановы поляны", и поскольку дорога проходит в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и имеет явные признаки капитального строительства, объект такого рода должен в обязательном порядке проходить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ), - настаивает WWF России.