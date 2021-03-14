Новая АПЛ получит имя донского города

В соцсетях появилось письмо главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) РФ Николая Евменова генеральному инспектору Минобороны страны Юрию Родионову с просьбой назвать именем донского Таганрога новую атомную подводную лодку (АПЛ), которая пока обозначена только цифрами 09851, положительный ответ на предложение появился на странице местного общественника Алексанадра Пономарева.

"На основании действующей в ВМФ России системы присвоения действительных наименований кораблям, действительное наименование "Таганрог" планируется присвоить серийной АПЛ специального назначения проекта 09851", – ответил главнокомандующий ВМФ, передает "АиФ-Ростов".

Известно, что новый подводный корабль российского флота - это головная лодка-носитель самоходных подводных аппаратов 2М39 "Посейдон", ее длина около 113 м, ширина – более 12 м, а экипаж АПЛ составляет около ста человек, - говорится в сообщении.