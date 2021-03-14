Полицейский мог стать виновником смертельного ДТП в Крыму

Управления СКР и МВД, а также прокуратура Крыма проводят проверку по факту смертельного ДТП, такие сообщения распространили пресс-службы соответствующих ведомств.

По предварительным сведениям, виновником аварии, случившейся накануне вечером, стал полицейский, ехавший за рулем личного автомобиля во внеслужебное время.

Как передает "Крыминформ", в результате ДТП погиб православный священник.

"Сотрудник полиции за рулем Mazda двигался из Красноперекопска в Симферополь, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся по касательной с автомобилем Peugeot, затем допустил лобовое столкновение с "Славутой" и вылетел на обочину, где его автомобиль опрокинулся", - цитирует сообщение пресс-службы ГСУ СКР по Крыму "Интерфакс".

Жертвой дорожно-транспортного происшествия стал 36-летний житель поселка Раздольное, ехавший за рулем "Славуты". Его супруга, а также водители обеих иномарок госпитализированы с различными травмами.

В ГУ МВД по республике подтвердили, что автомобилем Mazda управлял сотрудник межмуниципального отдела МВД РФ "Красноперекопский", если его вина подтвердится, он будет уволен и привлечен к ответственности.

Решается вопрос об открытии уголовного дела.