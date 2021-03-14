Навес со снегом убил ребенка в Дагестане

Ребенок погиб от упавшего на него навеса в Карабудахкентском районе, об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

"12 марта 2021 года в Карабудахкентском районе погиб мальчик 12 лет во дворе своего дома. На него свалился навес под давлением снега, который выпал накануне в большом количестве", - цитирует сообщение ведомства РИА "Дагестан".

От полученных травм мальчик умер на месте трагедии.

Больше никто не пострадал. Правоохранители провели проверку на месте событий, по итогам которой ЧП было признано несчастным случаем. Уголовное дело открываться не будет.