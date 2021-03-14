ФНС объяснила расширение доступа к банковской тайне

Расширение доступа Федеральной налоговой службы к банковской тайне, которое вступит в силе 17 марта, не будет распространяться на добросовестных граждан, такое сообщение распространила пресс-служба ФНС.

В нем говорится, что цель нововведений - "повышение эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращение ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов", передает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что обмен информацией о бенефициарных владельцах банковских счетов между государствами-участниками международного соглашения, к которому присоединилась и Россия, производится на протяжении уже нескольких лет в рамках международных стандартов и автоматического обмена данными о счетах.

Кроме того, налоговые органы и на сегодняшний день в рамках проверок могут направлять запросы в кредитные организации и получать требующуюся им информацию.

В ФНС обратили внимание, что непосредственного доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физлиц служба не получит: как и сейчас, необходимо будет согласие руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (замруководителя) ФНС РФ. А все получаемые налоговыми органами данные о налогоплательщиках, согласно ст.102 Налогового кодекса РФ, являются налоговой тайной и имеют специальный режим хранения и доступа.