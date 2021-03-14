Мясников назвал неожиданную болезнь, проявляющуюся хроническим кашлем

Хронический кашель может оказаться симптомом гастроэзофагеального рефлюкса, рассказал российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

"Причина номер один хронического кашля - это заброс кислого содержимого желудка в пищевод", - пояснил специалист.

По словам врача, в результате этого раздражаются кашлевые рецепторы, которые находятся в пищеводе, отчего и возникает кашель.

Помимо кашля, уточнив Мясников, гастроэзофагеальный рефлюкс может проявляться болью в горле и осиплость голоса, а вот изжоги в такой ситуации может и не возникнуть.