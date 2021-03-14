Взрывной рост коронавируса ждет Алматы?

Специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы предупреждают жителей города о возможном взрывном росте заболеваемости коронавирусом из-за праздников.

"В случае несоблюдения данных рекомендаций и увеличения контактов в праздничные дни вероятно резкое обострение ситуации по КВИ и взрывной рост числа заболеваний. Вследствие чего возрастет нагрузка на инфекционные стационары и будут ужесточены карантинные меры на предприятиях и в организациях", - приводит слова замруководителя ведомства Асели Калыковой Sputnik Казахстан.

Специалист подчеркнула, что предотвращение худшего варианта развития ситуации - в интересах всех жителей мегаполиса. Чиновница призвала к ответственности и бдительности, а также сокращению контактов, попросила горожан напоминать близким и родным о необходимости соблюдения санитарных ограничений.