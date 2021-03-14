Стало известно, кого первым привьют от коронавируса в Грузии

Первым, кто подвергнется вакцинации от коронавируса в Грузии, станет замруководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, рассказал директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

"Завтра в 09:00 (08:00 мск - ред.) Паата Имнадзе публично первым сделает прививку в прямом эфире, прямо в нашем учреждении, тем самым подчеркнет, что это учреждение является флагманом в борьбе с ковидом, принявшим первого ковидинфицированного пациента", - цитирует Церцвадзе Sputnik Грузия.

Директор выразил уверенность в том, что 43 тыс доз вакцины AstraZeneca разойдутся за полмесяца без каких-либо задержек.