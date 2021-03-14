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Золото впервые в истории поищут в Чечне

Золото впервые в истории поищут в Чечне

В Чечне впервые в истории республики пройдут геологоразведочные работы по поиску золотоносных руд, написал председатель правительства региона Муслим Хучиев на своей странице в Instagram.

По его словам, он провел встречу с гендиректором АО "Чеченнефтехимпром" Хасмагомедом Хизриевым.

В ходе мероприятия Хизриев рассказал о достигнутых с Роснедрами договоренностей по геологоразведочным работам в Верхне-Аргунской площади и на Беноевско-Черногорском участке.

"Особый интерес вызывает Верхне-Аргунская перспективная площадь Тюалойского рудного узла, где впервые в истории нашей республики займутся поиском месторождений золото-кварц-сульфитных руд", - пояснил председатель правительства Чечни.

Он добавил, что работы стартуют во второй половине 2021 года, из федерального бюджета на них будет выделено 220 млн рублей.

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