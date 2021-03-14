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Условных террористов обезвредили на российской военной базе в Таджикистане

Условных террористов обезвредили на российской военной базе в Таджикистане

Подразделения войсковой разведки 201-й военной базы РФ в Таджикистане приняли участие в специальном учении по поиску и обезвреживанию крупного незаконного вооруженного формирования, об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Всего в учении участвовали свыше 500 военнослужащих.

"По замыслу учения группа условных террористов спланировала совершить ряд диверсий на российских военных объектах. Для проведения поиска по обнаружению сил противника подразделения войсковой разведки на вертолетах были переброшены в указанные районы", - цитирует представителя ЦВО РИА Новости.

Группу "террористов" удалось найти при помощи беспилотника "Тахион", при штурме специалисты радиоэлектронной борьбы использовали малогабаритные комплексы радиопомех "Лесочек" для предотвращения подрыва радиоуправляемых бомб и подавления мобильной связи "боевиков", добавили в ведомстве.

 

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Вестник Кавказа

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