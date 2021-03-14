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Коек для тяжелых коронавирусных больных не хватает в Париже

Коек для тяжелых коронавирусных больных не хватает в Париже

Часть коронавирусных пациентов отправят из больниц Парижа в другие города Франции, об этом предупредил представитель правительства страны Габриель Атталь.

"Мы собираемся за неделю перевезти, вероятно, около 100 пациентов из столичного региона Иль-де-Франс", - цитирует его со ссылкой на французские СМИ "Интерфакс".

Уточняется, что двое пациентов с COVID-19 сегодня уже были направлены из Парижа в Бордо.

В другие города будут перевезены люди, получающие лечение в отделениях интенсивной терапии, для их транспортировки будут использованы специально оборудованные поезда.

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Вестник Кавказа

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