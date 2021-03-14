ВОЗ не хватает денег на борьбу с коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что глобальному проекту ACT-Accelerator, запущенному ВОЗ для борьбы с пандемией коронавируса Covid-19 почти год назад, нужно финансирование в размере $22,1 млрд.

"На данный момент на ACT Accelerator выделено $11 млрд, но мы все еще сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере $22,1 млрд", - цитирует его РИА Новости.

По словам главы ВОЗ, дефицит составляет лишь малую часть от $13 трлн, которую, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), страны по всему миру израсходовали на борьбу с коронавирусом.

Гебрейесус также призвал страны в полном объеме профинансировать ACT-Accelerator как лучшую инвестицию в глобальное восстановление мировой экономики.

Напомним, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 119 млн, из них более 2,6 млн человек скончались. В России выявлены 4 380 525 случаев заражения.