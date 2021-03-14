Песчаная буря парализовала страны Персидского залива

Масштабная песчаная буря пришла в выходные в страны Персидского залива, включая Катар и Саудовскую Аравию, об этом сообщают СМИ.

Вечером 12 марта в регионе резко поднялась температура воздуха, что нехарактерно для этого времени года, затем начал дуть сильный ветер, поднявший тучи песка и пыли. Из-за них видимость упала до нескольких метров, песок попал даже в дома - через стыки в окнах, пишет РИА Новости.

Кроме того, во время песчаной бури резко похолодало: например, в Дохе столбики термометров опустились до плюс 16 градусов.

Сегодня погода в регионе стала лучше, но сильный шквалистый ветер не прекращается.