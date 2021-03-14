Высокопоставленного чиновника арестовали за взятки на 63 млн рублей на Ставрополье

Заместитель председателя правительства Ставропольского края Александр Золотарев, подозреваемый в получении взяток на 63 млн рублей, арестован на два месяца, такое решение принял Промышленный районный суд столицы региона.

"Избрать в отношении Золотарева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - приводит слова судьи "Интерфакс".

Таким образом, чиновник останется под арестом до 12 мая. Его защита собирается обжаловать решение судьи.

Напомним, 12 марта СУ СК РФ по Ставропольскому краю открыло в отношении Золотарева уголовное дело по факту получения взяток в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) на сумму свыше 60 млн рублей. Чиновника задержали в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться.