Мертвого мужчину, недавно вышедшего из тюрьмы, нашли на кладбище в Грузии

Тело мужчины в возрасте примерно до 40 лет найдено на кладбище в Каспи (регион Шида Картли), об этом рассказали в МВД Грузии.

Идет расследование по статье "Умышленное убийство" УК Грузии, санкция по ней - от 7 до 15 лет лишения свободы, сообщает Sputnik Грузия.

По информации Rustavi2, причина смерти мужчины предварительно установлена - это ножевое ранение в области живота.

Как рассказали местные жители, погибший некоторое время назад отбывал наказание за домашнее насилие, он освободился около месяца назад.