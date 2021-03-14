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Мертвого мужчину, недавно вышедшего из тюрьмы, нашли на кладбище в Грузии

Мертвого мужчину, недавно вышедшего из тюрьмы, нашли на кладбище в Грузии

Тело мужчины в возрасте примерно до 40 лет найдено на кладбище в Каспи (регион Шида Картли), об этом рассказали в МВД Грузии.

Идет расследование по статье "Умышленное убийство" УК Грузии, санкция по ней - от 7 до 15 лет лишения свободы, сообщает Sputnik Грузия.

По информации Rustavi2, причина смерти мужчины предварительно установлена - это ножевое ранение в области живота.

Как рассказали местные жители, погибший некоторое время назад отбывал наказание за домашнее насилие, он освободился около месяца назад.

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Вестник Кавказа

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