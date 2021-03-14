В Казахстане умерла одна из сбитых пьяным водителем школьниц

В селе Шелек Алматинской области умерла девятилетняя школьница, которую вместе с еще тремя девочками две недели назад сбил пьяный водитель. Об этом сообщили в областном управлении здравоохранения.

Погибшая две недели находилась в коме, в итоге у нее остановилось сердце, сообщает телеканал Almaty.tv.

Еще одна пострадавшая в том ДТП, восьмилетняя девочка, все еще остается в коме. Она подключена к аппарату ИВЛ, ее состояние медики характеризуют как крайне тяжелое.

Напомним, авария случилась 2 марта в поселке Корам Енбекшиказахского района. Пьяный водитель на автомашине УАЗ сбил четырех девочек, шедших домой из школы. Третья девочка продолжает получать лечение, четвертая не пострадала. 54-летний водитель арестован, ведется досудебное расследование.