СМИ: правительство случайно профинансировало террористов в Германии

Денежные пособия, выплачиваемые в Германии пострадавшему от пандемии бизнесу, могли минимум в трех случаях быть направлены на финансирование террористических группировок на Ближнем Востоке, пишет издание Welt am Sonntag.

"Есть подозрение в прямом финансировании терроризма", - приводит слова источника в германских правоохранительных органах Лента.ру.

В данный момент только в Берлине проверяют порядка 60 человек, связанных с террористами, которые могли получить финансовую помощь из-за закрытого на время коронавирусных ограничений бизнеса. Всего этим лицам было переведено до 1 млн евро, однако сколько именно из этой суммы могло достаться террористам, пока непонятно.