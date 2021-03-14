Челобитная из Еревана в Первопрестольную

В российском издании "Аргументы и Факты" вышел материал под заголовком "Россия, прости! Ты нас не бросишь? Армяне уже не хотят дружить с Западом", посвященный царящим в Ереване настроениям и ожиданиям от России. Корреспондент "АиФ" Георгий Зотов поделился впечатлениями от многочисленных бесед с предположительно очнувшимися от "прозападного угара" жителями армянской столицы. Было ли произошедшее с ними помутнением разума или симптомом долгой и продолжительной болезни? Размышления о последних метаморфозах в общественном сознании Армении читайте в материале Михаила Беляева.

Карабах за бутылку коньяка и "кидалы" c Запада

"Вы, конечно, можете надо мной смеяться… но я правда думал, что Соединенные Штаты за нас заступятся, - разводит руками 70-летний учитель литературы Тамраз Арутюнян. - Они вроде гневались, что Турция поддерживает Азербайджан, осуждали ее. Я даже с соседом поспорил на бутылку коньяка, что американцы высадят в Карабахе войска… и проиграл. Извините, я старый человек, поддаюсь пропаганде… мне казалось, на Западе за нас переживают", - цитирует пожилого армянина Георгий Зотов. А молодой программист Эдуард Гарегян жалуется журналисту, что американцы и европейцы "кинули армян, как мальчиков". Буквально все опрошенные сетуют на Запад, ведь он самоустранился от какого-либо участия в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе, наблюдая за тем, как азербайджанская армия рвет на части армянские войска, "словно в зоопарке".

Сказка о "сером волке"

Материал "АиФ" богат на почерпнутые из уличных бесед яркие аллегории. Опрошенные изданием граждане Армении то называют Турцию "раковой опухолью", то приравнивают турок к волкам, которые только и выжидают подходящего момента, чтобы накинуться на армян, да так, что их кости должны "хрустеть на зубах". Армения оказалась зажатой, как "орех в клещах": с одной стороны турецкая армия, с другой - азербайджанская. Правда, ереванцы не упоминают, что турецкие ВС ни в первой, ни в последней карабахской войнах участия не принимали, а армяно-турецкая граница надежно охраняется российскими пограничниками.

Турция и Азербайджан глазами армянских реваншистов

Попытки представить именно Турцию, но никак не собственную армию и далеко не самую конструктивную политику последних десятилетий, виновницей поражения Армении в Карабахе - устоявшийся тренд на армянском информационном поле. Никол Пашинян еще во время войны в своих интервью западным СМИ заявлял, что Армения - последний христианский бастион на пути к "неоосманской экспансии эрдогановской Турции" в Европу. Вероятно, говорил Пашинян все же образно, ведь географически Армения никак не разделяет Турцию и Европу. Для российской же аудитории армянские бойцы информационного фронта делают акцент на наличии у Турции и Азербайджана неких планов по созданию мифического "Великого Турана". Здесь, впрочем, армянская сторона несколько переусердствовала с дозой пропаганды. В итоге глава МИД РФ Сергей Лавров на одной из пресс-конференций прямо заявил, что не считает, что Турция преследует цель создания "Великого Турана", и не думает, что страны, которые были частью СССР, могли бы поддержать такую идею.

Ни Карабаха, ни Восточной Турции

Впрочем, по части развенчания мифов о "великих державах прошлого" не выполнила домашнее задание и сама Армения. В далеком 2011 году, отвечая на вопрос студента о том, какие границы будет иметь Армения и "будет ли возвращена Западная Армения и гора Арарат", тогдашний президент Армении Серж Саргсян ответил: "Все зависит от твоего поколения. Мое поколение, думаю, выполнило возложенную на него обязанность, когда в начале 1990-х годов было необходимо защитить от врага часть нашей родины - Нагорный Карабах - и мы смогли сделать это…"

С тех пор прошло десять лет, и сегодня Армения на высшем уровне претендует на реанимацию Севрского договора 1920 года. По этому договору, никогда не вступавшему в силу и не ратифицированному сторонами, Турция (согласно предложению президента США Вудро Вильсона) должна была передать Армении территорию площадью более 100 тыс кв км. В прошлом году в связи со 100-летием Севрского договора в Ереване даже провели научную конференцию, на которой выступил премьер Никол Пашинян, заявивший, что договор устанавливал "не только мир, но и справедливость в Передней Азии". Президент Армении Армен Саркисян пошел еще дальше, назвав Севрский договор "законным международным де-факто действующим документом". Продуктивность этой линии поведения оценить довольно просто - "Западную Армению и гору Арарат" задыхающаяся в экономической блокаде Армения у хорошо вооруженной 80-миллионной Турции не отвоевала, а вот контроль над Карабахом в результате войны с Азербайджаном потеряла, вместе с тысячами солдат и вооружением на миллиарды долларов.

Понять и простить?

Выход теперь у Армении, как следует из ответов опрошенных "АиФ" армян, один - отказ от заигрываний с Западом и углубленная интеграция с Россией, вплоть до потери и без того усеченного суверенитета и вступления в состав Российской Федерации. "Если бы мы в 1920 году не вошли в состав России, армян уничтожили бы турки. Единственный период в истории, когда армяне жили без резни - это в составе СССР!" - говорит житель Еревана Арам Гугарян.

Персонаж Миши Галустяна как олицетворение армянского покаяния

По мнению тех, кто сейчас собирается на проспекте Баграмяна, Москве, выражаясь словами известного российского комика армянского происхождения Миши Галустяна, следует "понять и простить" маленькую, разгромленную Армению - пусть и с неадекватными ее габаритам и ресурсам амбициями.

Произойдет ли армянский катарсис?

Разговоры о России в роли спасительницы заблудшей, но покаявшейся Армении, сошедшей с пути истины (читай - с пророссийского пути) в силу незрелости государственного мышления и коварных происков вездесущего Джорджа Сороса, вероятно, растрогают кого-то из читателей. Но реальная политика, последовательным сторонником которой является Кремль, не знает эмоционального измерения. У Москвы есть серьезные вопросы к Еревану по поводу деятельности террористических и русофобских партий вроде "Сасна Црер", беспрепятственно устраивающих многолюдные факельные шествия в центре Еревана. Не снят вопрос о героизации нацистских преступников в лице Гарегина Нжде. Питаемые цехакронизмом идеологические скрепы Республики Армения, которые были внедрены в общество еще при власти Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а позднее поддержаны Николом Пашиняном, по умолчанию несовместимы с армяно-российскими союзническими отношениями.

В лучших традициях Майдана - факельное шествие армянских националистов по Еревану 28 февраля 2021 года

Накопились у российской стороны вопросы и по поводу активной роли армянской диаспоры Запада в управлении государством Армения, в то время как лоббисты этих же самых диаспоральных организаций параллельно ведут деятельность антироссийской направленности. Достаточно ознакомиться с деятельностью конгрессменов, работающих на Армянский национальный конгресс Америки. Расстраивает также, что в армянском МИД не обмолвились и словом по поводу антироссийских высказываний посла Армении в Нидерландах Тиграна Балаяна, поддержавшего введение санкций против РФ из-за дела Алексея Навального. Напомним, в интервью голландскому изданию Weekblad Elseveir Балаян сослался на антироссийские "санкции Навального" как на достойный примера прецедент, вместо того, чтобы осудить их несправедливость и необоснованность.

Насколько искренней является исповедь уличных респондентов из Еревана, покажет то, будут ли армянским обществом предприняты реальные усилия по пересмотру импортированной с Запада националистической идеологии, в ДНК которой одновременно встроены антироссийский и антитурецкий гены. Где была раньше благодарность в адрес России, и появилась бы она, не потеряй Армения контроль над Нагорным Карабахом - регионом, который, как отмечал президент Владимир Путин, принадлежит Азербайджану.

В православии при сознательном утаивании грехов или отсутствии искреннего раскаяния перед Богом таинство исповеди не совершается. Искренне ли сегодняшнее покаяние Армении, или же оно вызвано латентным реваншизмом и мечтами о новом кровопролитии в Нагорном Карабахе - лучше видно из высоких башен Кремля. Чего пока не наблюдается, так это активных действий Еревана по восстановлению региональной стабильности, доверия и многосторонней кооперации по итогам трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.