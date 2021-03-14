Назван способ побороть тягу к фаст-фуду

Сокращение стресса помогает уменьшить тягу человека к фаст-фуду, к такому выводу пришли ученые из Огайо, результаты их эксперимента опубликованы в Science Daily.

В 16-недельном курсе похудения принимали участие 338 женщин с детьми в возрасте от 18 до 39 лет, все они были из малообеспеченных семей.

Исследователи не стали вносить изменения в рацион участниц, так что те могли сами выбирать себе еду. Вместо этого ученые занимались уменьшением уровня стресса у женщин: по словам ведущего научного сотрудника Мэй-Вэй Чанг, их учили способам борьбы с ним.

Оказалось, что участницы эксперимента в результате уменьшили употребление жирной пищи и фастфуда.

"Снижение стресса на 1 балл по шкале его измерения - это снижение количества фастфуда в жизни человека почти на 7%", - цитирует исследование "Российская газета".