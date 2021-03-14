Расшифровка "черного ящика" разбившегося самолета стартовала в Казахстане

В Казахстане начались работы по расшифровке "черного ящика" разбившегося накануне самолета Ан-2 Комитета национальной безопасности страны. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В нем говорится, что для выяснения причин трагедии создана экспертная комиссия, в которую вошли представители КНБ, Минобороны и МВД.

"В настоящее время члены комиссии находятся на месте крушения воздушного судна. Бортовой самописец - так называемый "черный ящик", извлечен. Ведутся работы по расшифровке данных, результаты которых будут озвучены в ближайшее время", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, в КНБ уточнили, что с семьями и близкими погибших и раненых работают психологи.

Напомним, в авиакатастрофе погибли четыре человека, еще двое получили тяжелые травмы.