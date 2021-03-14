Вакцинация от коронавируса стартует в Грузии завтра

Вакцинация от коронавируса начнется в Грузии завтра, первыми получат препарат работники здравоохранения. Такое сообщение распространила пресс-служба Минздрава страны.

В нем указано, что на данный момент на прививку зарегистрировались 1449 медиков, пишет Грузия Online.

Для того, чтобы пройти вакцинацию, лицо, занятое в секторе здравоохранения, должно быть внесено работодателем в специальную электронную систему, в течение последних 120 дней оно не должно было заражаться COVID-19.

В сообщении подчеркивается, что вакцинация полностью добровольная.