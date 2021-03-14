За последние сутки в Азербайджане еще 603 человека заразились коронавирусом

Новые случаи заболевания коронавирусом продолжают фиксировать в Азербайджане – только за последние сутки выявлено еще 603 инфицированных, - сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров страны.

За это время вылечились 234 заболевших, 6 человек скончались, а всего с начала пандемии в Азербайджане выявлено 240 295 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 230 960 человек вылечились, 3 282 - скончались, число активных больных составляет 6 053, - передает Тренд.

Только за последние сутки на наличие заболевания было протестировано 8 945 человек, а в целом за все время пандемии в стране было проведено 2 710 126 тестов, - говорится в сообщении.