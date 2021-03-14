В России начнется пора лесных пожаров – МЧС

В России грядет порта лесных пожаров, которым подвержены тысячи населенных пунктов страны, - сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На контроле спасателей ведомства находятся более 8 тыс населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров", - рассказал представитель министерства, передает ТАСС.

Начало пожароопасного сезона ожидается в первой декаде апреля, а его условия и сроки зависят от уровня снегозапасов, температуры воздуха, количества и типа осадков, - пояснили в ведомстве.

Впрочем, в МЧС не ждут сигналов о возгораниях, а проводят комплекс надзорных и профилактических мероприятий – осуществляют рейды по населенным пунктам, садоводческим товариществам, а также детским оздоровительным лагерям, которые граничат с лесными участками, патрулируют места массового отдыха населения. Также сотрудники МЧС контролируют очистку прилегающих к лесу территорий от сухостоя, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.