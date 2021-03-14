Власти Узбекистана отменили обязательное тестирование для въезжающих в страну

С понедельника, 15 марта, власти Узбекистана отменяют обязательное тестирование на коронавирус для въезда в страну – такое решение приняла спецкомиссия по борьбе заболеванием.

"В соответствии с решением спецкомиссии с 15 марта отменено обязательное тестирование на COVID-19 лиц, прибывающих в Узбекистан воздушным, железнодорожные или иным транспортом, а также через пункты пограничного пропуска, они будут обязаны предоставить справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции, сделанную методом ПЦР не позднее 72 часов до пересечения границы, документ должен быть на русском или английском языках", - сообщил пресс-секретарь Минздрава республики Фуркат Санаев, передает ТАСС.

Минздраву и другим профильным ведомствам поручено составить и опубликовать список лабораторий (не менее 10 в каждой стране), результаты исследований которых на коронавирус признают в Узбекистане, - добавил Санаев.