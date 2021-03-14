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Иран занял лидирующую позицию в выпуске газовых турбин

Иран занял лидирующую позицию в выпуске газовых турбин

Иранская промышленность может проектировать и производить широкий спектр газовых турбин, соответствующих мировым стандартам, - рассказал исполнительный директор иранской промышленной группы Power Plant Projects Management Company (MAPNA) Аббас Алиабади.

"Сегодня Иран с гордостью заявляет, что он владеет технологией для производства различных видов газовых турбин", сказал Алиабади отметив, что газовые турбины используются в самолетах, кораблях и производстве электроэнергии, передает иранское информационное агентство İRNA.

Новая модель турбины MGT75, разработанная в Иране, повысит энергоснабжение до 60%, - добавил Алиабади.

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Вестник Кавказа

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