В Ростове зафиксирован первый случай "завозного" африканского гриппа В

Донские медики зафиксировали пока единственный случай заболевания именно вирусом гриппа В, - сообщили в областном Роспотребнадзоре.

Известно, что малыш, зараженный новым штаммом болезни, вернулся с родителями из Занзибара, привит он не был. Помимо гриппа В в первую неделю марта у четырех жителей Дона нашли риновирусы, у шести – метапневмовирусы, - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ростов".

Что касается ОРВИ, то по области зарегистрировано более 15 тыс случаев таких заболеваний, что ниже эпидемического порога на 24,5%, - пояснили в Роспотребнадзоре региона.