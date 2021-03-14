Погода стала причиной обрыва проводов в пяти районах Туркестанской области

Казахстанские энергетики ликвидируют воздушных линий электропередач в некоторых населенных пунктах Байдибекского, Отырарского, Ордабасинского районов области, городах Кентау и Арыс в Туркестанской области, произошедшие накануне из-за резкого ухудшения погодных условий.

"Всю ночь и в настоящее время аварийные бригады "Онтустук жарык" устраняют возникшие обрывы (более 20-ти бригад, свыше 100 человек, более 30-ти единиц техники)", - сообщила пресс-служба акима Туркестанской области, передает Sputnik Казахстан.

Сформирован штаб с привлечением всех заинтересованных органов и акимов районов, ситуацию контролирует аким области Умирзак Шукеев.

Напомним, порывы ветра в Туркестанской области накануне достигали 25-28 м/с, в регионе шли обильные осадки в виде дождя и снега.